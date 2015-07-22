Коломойський оприлюднив суму компенсації "Дніпру" за Коноплянку (відео)

Президент дніпропетровського "Дніпра" Ігор Коломойський у коментарі ТСН прокоментував ситуацію з Євгеном Коноплянкою, який перейшов в іспанську "Севілью".

"У Коноплянки 1 липня або серпня, наскільки я знаю, закінчувався контракт, і він ставав вільним агентом. Він не продовжував контракт, хоча ми намагалися продовжити протягом останніх 1,5 років. Коноплянку я дуже поважаю, як футболіста, як людину, як патріота, але по відношенню до "Дніпра", я вважаю, несправедливо сталося. Він з його агентами, з його батьком, створив таку ситуацію, що футбольний клуб "Дніпро" за Коноплянку може взагалі нічого не отримати. Звісно, ми не застосовували важку артилерію, щоб захистити свої права. Але я зателефонував його батьку і сказав, що за Вашого сина клуб планував виручити 10 мільйонів євро або доларів, не важливо чого. У розмірі тих сум, які у нас стояли у попередніх контрактах, які він продовжував. Ви вирішили піти в обхід, теж немає питань, "Севілья", укладайте, все, що ми не доотримуємо із "Севільї" - там 15%, по-моєму, у нас за умовами контракту, від подальшого перепродажу, - Ви повинні пам'ятати, що це Ви повинні футбольному клубу "Дніпро". Ну а футбольний клуб "Дніпро", сподіваюся, вже якось із Вас отримає ці гроші. "Дніпро" хоче отримати 10 мільйонів від перепродажу, все, що не доплатить "Севілья", тоді доведеться доплатити сім'ї Коноплянки. Інакше це буде несправедливо".

Також президент "Дніпра" навів приклади того, як інши футболісти поводять себе в подібних ситуаціях: "Ярмоленко продовжив контракт з "Динамо", він не втік звідти, навіть коли він міг втекти. Чи, припустимо, Адріано (Луїс Адріано перейшов із "Шахтаря" в "Мілан" за 8 мільйонів євро - ред.). Здавалося б, він же не українець, він бразилець, може вчинити вільно, як йому хочеться. Але він пішов, і клуб отримав за нього гроші. Тобто, він не просто покинув клуб, який його виховав і зробив футболістом. Клуб отримав якусь компенсацію".

Нагадаємо, 9 липня Коноплянка офіційно став гравцем "Севільї" . Він гратиме у новому клубі під номером 22.