Двоє українських легкоатлетів завоювали путівки на чемпіонат світу за підсумками Кубка України

Путівки на головний турнір сезону вибороли Владислав Ревенко і Ганна Плотіцина, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

За підсумками змагань володарем національного Кубка стала команда Київської області. Друге місце - у команди Києва, третє - у Дніпропетровської обл.

Ревенко (Київська обл.) у стрибках з жердиною з другої спроби подолав планку на висотах 5.20, 5.40 і 5.60, а 5 метрів 65 сантиметрів (норматив) подолав з першого разу. Він - переможець змагань і володар путівки на чемпіонат світу.

У свою чергу, Плотіцина (представляє Київську та Полтавську обл.) стала переможницею змагань у бігу на 100 м з бар'єрами. Вона подолала дистанцію за 13,00 секунд і це рівно потрібний норматив.

Олеся Повх із Запоріжжя була найшвидшою в бігу на 100 і 200 метрів (11,49 і 23,93 відповідно). Однак до нормативу не дотягнула. До путівки на ЧС на стометрівці (11,33) її результат в нинішньому році не дотягує одну соту секунди. У чотирьох сотих від нормативу зараз знаходиться Наталія Пигида (місяць тому в Марселі пробігла 400 метрів за 52,04). На НСК «Олімпійський» переможний час золотої медалістки чемпіонату Європи-2015 в приміщенні склав 52,58.

Вирішальний етап відбору до збірної України для участі в чемпіонаті світу-2015 відбудеться 30 липня - 1 серпня у Кіровограді на чемпіонаті України. Разом з тим, за умовами Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF), як нормативні, для участі у ЧС будуть враховуватися результати, показані спортсменами до 10 серпня включно.

Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться 22-30 серпня в Пекіні (Китай).