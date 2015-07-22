На чемпіонаті світу з водних видів спорту Україну в синхронному плаванні представлять 12 спортсменів

До складу команди потрапили 11 жінок та 1 чоловік, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Вперше в історії синхронного плавання на світовій першості спортсмени змагатимуться у змішаних дуетах.

Україна в новому виді змагань буде представлена одразу двома дуетами. Олексій Тимофеєв виступить з Катериною Резнік, а також він дебютує разом з Олександрою Сабадою.

В соло виступить лідер команди Анна Волошина, яка з Лолітою Ананасовою також змагатиметься й серед найсильніших дуетів світу.

Традиційно дівчата покажуть свою майстерність разом з колегами по команді у групі та комбінації.

Склад збірної України: Анна Волошина, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Катерина Резнік, Ольга Золотарьова, Олександра Кашуба, Ксенія Сидоренко, Дар'я Юшко, Олексій Тимофеєв.

Змагання з синхронного плавання стартують у суботу, 25 липня.

Чемпіонат світу з водних видів спорту відбудеться в Казані (Росія) з 24 липня по 16 серпня. Змагання триватимуть серед представників плавання, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, хай-дайвінгу, синхронного плавання та водного поло. Представники збірної України візьмуть участь в усіх видах змагань окрім водного поло.