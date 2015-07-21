"Шахтар" відкриє єврокубковий сезон для українських клубів матчем з "Фенербахче" 28 липня

Матч «Фенербахче» – «Шахтар» відбудеться 28 липня і розпочнеться о 21:00, повідомляє прес-служба донецького клубу.

Про дату та час матчу-відповіді «Шахтар» – «Фенербахче» буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" першим з українських клубів проведе матч єврокубкових змагань. Пізніше, 30 липня, свої перші матчі в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".