"Шахтар" відкриє єврокубковий сезон для українських клубів матчем з "Фенербахче" 28 липня
16:29, 21 липня 2015Спорт
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Стали відомі дата і час першого поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
facebook.com/fcshakhtar
Матч «Фенербахче» – «Шахтар» відбудеться 28 липня і розпочнеться о 21:00, повідомляє прес-служба донецького клубу.
Про дату та час матчу-відповіді «Шахтар» – «Фенербахче» буде повідомлено пізніше.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" першим з українських клубів проведе матч єврокубкових змагань. Пізніше, 30 липня, свої перші матчі в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграють полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".
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