Організатори бою Кличко - Ф`юрі представили офіційний постер (фото)

Бій відбудеться 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.

Організатори вечора боксу в Дюссельдорфі представили офіційний постер поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» українцем Володимиром Кличком і офіційним претендентом за версією WBО Тайсоном Ф'юрі, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко. Бій відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі, Німеччина.

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