Український боксер Віктор Постол проведе титульний бій 3 жовтня
13:14, 21 липня 2015Спорт
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Менеджери досягли усної домовленості про проведення бою.
Віктор Постол в жовтні битиметься за титул чемпіона WBC / sport.img.com.ua
Промоутери аргентинця Лукаса Матіссе і українця Віктора Постола досягли усної домовленості про проведення поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі 3 жовтня в США, повідомляє Вoxingscene.
Офіційна презентація поєдинку 3 жовтня на арені "StubHub Centet" в Карсоні має відбутися в найближчі кілька днів.
"Ні, контракт поки не підписаний", - заявив менеджер українця Вадим Корнілов.
Пояс WBC став вакантним після того, як американський боксер Денні Гарсія офіційно відмовився від титулу чемпіона світу, аргументувавши своє рішення переходом в більш важку вагову категорію.
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