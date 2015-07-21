Український боксер Віктор Постол проведе титульний бій 3 жовтня

Промоутери аргентинця Лукаса Матіссе і українця Віктора Постола досягли усної домовленості про проведення поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі 3 жовтня в США, повідомляє Вoxingscene.

Офіційна презентація поєдинку 3 жовтня на арені "StubHub Centet" в Карсоні має відбутися в найближчі кілька днів.

"Ні, контракт поки не підписаний", - заявив менеджер українця Вадим Корнілов.

Пояс WBC став вакантним після того, як американський боксер Денні Гарсія офіційно відмовився від титулу чемпіона світу, аргументувавши своє рішення переходом в більш важку вагову категорію.