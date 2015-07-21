Команда українця Леня "Фінікс Санс" програла у фіналі Літньої ліги НБА

В Лас-Вегасі (США) відбувся фінальний матч Літньої ліги Національної баскетбольної асоціації, в якому «Сан-Антоніо Сперс» обіграв «Фінікс Санз» з рахунком 93:90, повідомляє офіційний сайт ліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став гравець «Фінікса» Майк Джеймс, який набрав 32 очки. На рахунку українського центрового Олексія Леня 9 очок і 13 підбирань.

У складі переможців найбільше очок набрали Джонатан Сіммонс (23 очки) і Тревеон Грехем (22).

Сіммонс визнаний MVP фінальної гри. Найціннішим гравцем Літньої ліги був названий 21-річний форвард «Сан-Антоніо» Кайл Андерсон, який взяв участь у всіх шести матчах команди, де в середньому за гру набирав 22 очка і робив 5,8 підбирання.