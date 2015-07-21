Збірна України з тенісу опустилася на дев'ять місць у рейтингу Кубка Девіса

Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті турніру.

Наша команда, що має в своєму активі 1570 очок, опустилася з 19-го на 28-е місце. У минулі вихідні українці програли полякам (1:3), які, в свою чергу, піднялися в рейтингу з 24-го на 20-е місце. Після цього програшу збірна України втратила шанси потрапити в наступному сезоні в Світову групу, де зібрані 16 найсильніших команд світу.

Збірна України в наступному матчі у вересні зіграє на виїзді з Литвою. Переможець цього матчу завершить сезон, а програвшому ще належитиме оскаржити зі збірною Словенії право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.

Лідирує в рейтингу команда Чехії, у якій 30 700 бали. Також в десятку найсильніших збірних світу входять команди Швейцарії, Франції, Аргентини, Сербії, Великобританії, Австралії, Бельгії, Іспанії та Канади.