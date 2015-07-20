У новому сезоні української баскетбольної Суперліги візьмуть участь 11 команд

У турнірі візьмуть участь 11 команд, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

До складу Суперліги сезону 2015/2016 рр. допущено наступні команди: «Хімік» (Южне), «Дніпро» (Дніпропетровськ), «Будівельник» (Київ), «Київ» (Київ), «Черкаські мавпи» (Черкаси), «Миколаїв» (Миколаїв), «Феро-ЗНТУ» (Запоріжжя), «Говерла» (Івано-Франківськ), «Одеса» (Одеса), «Політехніка-Галичина» (Львів) та «ДніпроАзот» (Дніпродзержинськ).

На першому етапі команди зіграють турнір у два кола за системою роз’їзного календаря (одна гра на своєму майданчику, одна гра на майданчику суперника).

На другому етапі команди, що посіли 1-8 місця, за системою «плей-офф» грають 1/4 фіналу до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі граються на майданчику команди, що посіла вище мiсце на першому етапі, третій і четвертий матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі).

Матчі 1/2 фіналу грають до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі граються на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, третій і четвертий матчі граються на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі.

Матчі фіналу плей-офф команди грають до чотирьох перемог (перший, другий, п’ятий і сьомий матчі граються на майданчику команди, що посіла вище мiсце на першому етапі, третій, четвертий та шостий матчі граються на майданчику команди, що посiла нижче місце на першому етапі).

Матчі за третє місце грають до трьох перемог (перший, другий та п’ятий матчі граються на майданчику команди, що посiла вище місце на першому етапі, третій та четвертий матчі граються на майданчику команди, що посiла нижче мiсце на першому етапi).

Інші команди в підсумковій класифікації займають місця з 9 по 11 згідно з результатами на першому етапі.

Команда, що посіла останнє місце серед команд Суперліги, може перейти наступного сезону до Вищої ліги. Відповідно, команді, що посіла перше місце у Вищій лізі XХV чемпіонату, надається право переходу в Суперлігу (за умови відповідності команди критеріям Суперліги щодо фінансового та інфраструктурного забезпечення).

XХV Чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд буде проведено з 26 вересня 2015 року по 31 травня 2016 року.