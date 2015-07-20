Президент ФІФА Блаттер двічі відмовився називати свою зарплату
Президент ФІФА Зепп Блаттер двічі відмовився відповідати на запитання журналістів про розмір своєї заробітної плати, незважаючи на те, що виконком організації включив пункт про прозорість зарплат у програму реформування ФІФА.
Спочатку 79-річний глава Міжнародної федерації футболу проігнорував запитання кореспондента Бі-бі-сі Річарда Конвея про те, скільки заробляє президент ФІФА, а потім і уточнююче запитання від його колеги з іншого видання, повідомляє BBC.
При цьому Блаттер підтвердив, що не буде брати участі у дострокових виборах президента ФІФА, і спеціально попросив вказати в порядку позачергового конгресу, який відбудеться 26 лютого, пункт про вибори "нового" президента ФІФА.
"26 лютого у ФІФА буде новий президент. Я повернуся до своєї роботи, до свого хобі - в журналістику. На цей раз я влаштуюся на радіо", - наголосив Блаттер.
Список реформ ФІФА буде розроблений спеціальною робочою групою, в яку увійдуть і діючі футболісти, до вересня. За словами Блаттера, робочій групі належить зайнятися аналізом пропозицій керівника незалежної комісії Доменіко Скелі.
Поряд з публікацією у відкритому доступі даних про зарплати президента і членів виконкому ФІФА, очікується, що на конгресі в лютому буде затверджено обмеження на кількість переобрань голови організації (максимум - три строку) і буде прийнятий пункт про перевірку кандидатів у виконком на відповідність принципам організації.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні перед початком прес-конференції в Цюріху невідомий кинув у Блаттера стопку доларових купюр.
Також сьогодні виконком ФІФА призначив дострокові вибори президента на 26 лютого 2016 року. Це пов'язано з тим, що переобраний у травні на свій п'ятий термін Йозеф Блаттер заявив про намір піти у відставку 2 червня на тлі корупційного скандалу. Швейцарець керував федерацією з 1998 року.