Президент ФІФА Блаттер двічі відмовився називати свою зарплату

Спочатку 79-річний глава Міжнародної федерації футболу проігнорував запитання кореспондента Бі-бі-сі Річарда Конвея про те, скільки заробляє президент ФІФА, а потім і уточнююче запитання від його колеги з іншого видання, повідомляє BBC.

При цьому Блаттер підтвердив, що не буде брати участі у дострокових виборах президента ФІФА, і спеціально попросив вказати в порядку позачергового конгресу, який відбудеться 26 лютого, пункт про вибори "нового" президента ФІФА.

"26 лютого у ФІФА буде новий президент. Я повернуся до своєї роботи, до свого хобі - в журналістику. На цей раз я влаштуюся на радіо", - наголосив Блаттер.

Список реформ ФІФА буде розроблений спеціальною робочою групою, в яку увійдуть і діючі футболісти, до вересня. За словами Блаттера, робочій групі належить зайнятися аналізом пропозицій керівника незалежної комісії Доменіко Скелі.

Поряд з публікацією у відкритому доступі даних про зарплати президента і членів виконкому ФІФА, очікується, що на конгресі в лютому буде затверджено обмеження на кількість переобрань голови організації (максимум - три строку) і буде прийнятий пункт про перевірку кандидатів у виконком на відповідність принципам організації.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні перед початком прес-конференції в Цюріху невідомий кинув у Блаттера стопку доларових купюр.

Також сьогодні виконком ФІФА призначив дострокові вибори президента на 26 лютого 2016 року. Це пов'язано з тим, що переобраний у травні на свій п'ятий термін Йозеф Блаттер заявив про намір піти у відставку 2 червня на тлі корупційного скандалу. Швейцарець керував федерацією з 1998 року.