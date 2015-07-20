Кличко взяв колишнього суперника у спаринг-партнери

Стало відоме ім'я ще одного боксера, який буде допомагати українцеві Володимиру Кличку готуватися до бою з гігантським британцем Тайсоном Ф'юрі в якості спаринг-партнера. Ним стане поляк Маріуш Вах, зріст якого становить 202 см, що всього на 4 см менше, ніж у Ф'юрі, повідомляє сайт офіційного Фан-клубу братів Кличко.

У листопаді 2012 року Маріуш Вах і Володимир Кличко зустрічалися на рингу в офіційному поєдинку, в якому перемогу одноголосним рішенням суддів здобув український чемпіон.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо ім'я першого спаринг-партнера Володимира Кличка в його підготовці до бою з Тайсоном Ф'юрі – їм стане молодий швед Адріан Гранат зі зростом 202 см, як і у Ваха.