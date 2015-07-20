Коноплянка: Я готовий боротися за місце в основному складі "Севільї"

Один з провідних гравців збірної України і екс-лідер дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка сьогодні був офіційно представлений в якості гравця "Севільї" на клубному стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан", повідомляє офіційний сайт клубу.

Під час зустрічі Коноплянка розповів про те, яким бачить своє майбутнє в новому клубі, зазначивши, що спочатку йому треба закріпитися в основному складі команди.

"Я не краще, ніж хто-небудь інший, всі гравці "Севільї" дуже сильні і мотивовані. Ми - команда, і коли ми выиграємо титул, це буде перемога всієї команди. Я завжди вважав, що команда це сім'я". У зв'язку з цим, він додав: "Буде дуже нелегко отримати місце в цій команді, рівень дуже високий. Але я буду старатися добре грати і переконати тренера. Рівень моїх партнерів по команді є дуже високим".

Говорячи про свої цілі і амбіції в новому клубі, Коноплянка підкреслив: "Я дуже радий знаходиться тут, у цій хорошій команді. Наша мета в наступному сезоні - титул чемпіонів Іспанії. У Ла Лізі, є два дуже сильних суперника - "Реал" (Мадрид) і "Барселона". Але "Севілья" може їх перемогти».

Екс-гравець "Дніпра" також зазначив, що дуже комфортно почуває себе з перших днів в Севільї: "Мені подобається стиль гри, тренер команди, я думаю, що я перебуваю на своєму місці. Я хочу подякувати своїм партнерам по команді, президента клубу. Вони прийняли мене з розпростертими обіймами, і я відчуваю себе як вдома".

Відповідаючи на питання про фізичний рівень готовності, гравець зазначив: "Мій нинішній фізичний стан цілком задовольняє тренера команди Унаї Емері. Так що, я в порядку. Але сам я відчуваю, що все може бути ще краще. Крім того, в період адаптації я зроблю все можливе, щоб вивчити іспанську і краще розумітися з партнерами".

Також гравець сказав свої перші слова іспанською мовою. Майже без акценту він промовив: "Як ти? Я в порядку, я дуже щасливий".

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка став гравцем "Севільї" 2 липня. Контракт підписаний до 2019 року.