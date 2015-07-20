Українські легкоатлети завоювали п'ять медалей на юнацькому Чемпіонаті світу

В активі юних українських легкоатлетів - одна золота, три срібні та одна бронзова нагороди, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Переможцем турніру у метанні молота з рекордом чемпіонатів став Гліб Піскунов, відправивши снаряд на 84,91 м. У цьому ж виді програми його товариш по команді Михайло Гаврилюк завоював срібну медаль з особистим рекордом - 78,93 м.

Дмитро Нікітін став срібним призером у стрибках у висоту, повторивши в першій же спробі особистий рекорд - 2,18 м. В підсумковому протоколі він поступився тільки Стефано Соттіле (Італія) – 2,20 м.

Владислав Малихін у стрибках з жердиною подолав планку з рекордом юнацьких першостей світу на висоті 5,30 м, але поступився переможцю зі Швеції Арманду Дюплантису по спробах і став володарем срібної медалі. Шведу підкорилася ця висота з першої спроби, а українцеві – з другої.

Аліна Шух виграла бронзу в семиборстві з результатом 5896 очок. Її випередили Жеральдін Ракштуль (Швейцарія) – 6037, і Сара Лаггер (Австрія) – 5992.

У загальнокомандному заліку українці посіли 11-е місце (1-3-1). Перемогла збірна США (8-5-6), другою стала команда Кенії (5-4-4), третьою – збірна Японії (3-1-1). За загальною кількістю медалей українці розділили 5-6-е місця з командою ПАР (по 5). Більше за всіх медалей завоювали американці (19), другі – кенійці (13), треті – ефіопи (8).

9-й юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики проходив в Калі з 15 по 19 липня.