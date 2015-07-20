Вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого
Дострокові вибори президента ФІФА, які відбудуться в рамках позачергового конгресу організації, призначені на 26 лютого 2016 року.
Таке рішення було прийнято на виконкомі Міжнародної федерації футболу у Цюріху, повідомляє BBC.
Переобраний в травні на свій п'ятий термін глава ФІФА Зепп Блаттер заявив про намір піти у відставку 2 червня на тлі корупційного скандалу. Швейцарець керував федерацією з 1998 року, проте в останні роки піддавався критиці з боку футбольного співтовариства.
Останньою краплею для 79-річного Блаттера, на думку більшості експертів, стали арешти високопоставлених чиновників ФІФА, які звинувачуються у хабарах і інших корупційних угодах.
15 липня Швейцарія екстрадувала в США першого із затриманих у гучній справі про корупцію у ФІФА - колишнього віце-президента Джеффрі Уебба, який був поміщений судом у Нью-Йорку під домашній арешт в обмін на заставу в 10 млн доларів.