Матч Прем'єр-ліги "Волинь" - "Шахтар" перенесено 23 липня

Гра відбудеться на день раніше запланованного строку - 23 липня, повідомляє прес-служба ФК "Волинь".

Час початку матчу також змінено - з 21.00 на 19.00.

"Керівництво "гірників" особисто та офіційно звернулося до нашого клубу, аби перенести поєдинок з п'ятниці, 24 липня, на четвер, 23 липня. "Шахтар" мотивував таке прохання необхідністю краще підготуватися до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче", - зазначається у повідомленні.

Керівництво луцького клубу погодилося на таке прохання та офіційно повідомляє вболівальників, що поєдинок відбудеться у четвер, 23 липня, початок - о 19.00.

УНІАН проведе онлайн-відеотрансляцію матчу "Волинь" - "Шахтар".