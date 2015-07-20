Матч Прем'єр-ліги "Волинь" - "Шахтар" перенесено 23 липня
14:57, 20 липня 2015Спорт
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Змінено дату і час початку матчу 2-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги муж луцьким клубом "Волинь" і донецьким "Шахтарем".
fcvolyn.net
Гра відбудеться на день раніше запланованного строку - 23 липня, повідомляє прес-служба ФК "Волинь".
Час початку матчу також змінено - з 21.00 на 19.00.
"Керівництво "гірників" особисто та офіційно звернулося до нашого клубу, аби перенести поєдинок з п'ятниці, 24 липня, на четвер, 23 липня. "Шахтар" мотивував таке прохання необхідністю краще підготуватися до кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче", - зазначається у повідомленні.
Керівництво луцького клубу погодилося на таке прохання та офіційно повідомляє вболівальників, що поєдинок відбудеться у четвер, 23 липня, початок - о 19.00.
УНІАН проведе онлайн-відеотрансляцію матчу "Волинь" - "Шахтар".
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