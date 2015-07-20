Українець Зінченко увійшов в десятку кращих гравців юнацького чемпіонату Європи з футболу

У десятку кращих увійшов гравець збірної України Олександр Зінченко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В анотації до виступу нашого гравця прес-служба УЄФА відзначила: "Зінченко завжди хоче бути з м'ячем, діє винахідливо і постійно відкривається під час передачі партнерів. Непередбачуваність - один з головних його козирів, але потрібно зазначити і шикарну техніку. Хавбек "Уфи" здатний швидко приймати правильні рішення, і закрити його по-справжньому важко".

18-річний гравець починав свою професійну кар'єру в донецькому "Шахтарі", звідки в 2015-му році перейшов в ФК "Уфа" (Росія).

Також в 10-ку найсильніших гравців турніру потрапили Марко Асенсіо (Іспанія), Олександр Головін (Росія), Йоел Дроммел (Нідерланди), Самед Кіліч (Франція), Макс Крістіансен (Німеччина), Константінос Коцаріс (Греція), Даніні Себальос (Іспанія), Саша Хорват (Австрія) і Раміль Шейдаев (Росія).

Як повідомляв УНІАН, юнацький чемпіонат Європи з участю 8 найсильніших збірних континенту проходив в Греції з 6 по 20 липня. Збірна України завершила виступи на стадії групового етапу, посівши останнє місце в квартеті А (на рахунку команди 1 очко з 9 можливих). Чемпіоном Європи стала команда Іспанії, яка обіграла у фіналі збірну Росії з рахунком 2:0.