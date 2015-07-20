Шестеро українських плавців виступлять на Чемпіонаті світу

До складу української збірної увійшли шестеро найсильніших спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Україну представлятимуть Дарина Зевіна, Андрій Говоров, Сергій Фролов, Марія Лівер, Михайло Романчук та Анастасія Малявіна.

Окрім того, у змаганнях з плавання на відкритій воді будуть представлені лідери української збірної – Ігор Червинський та Ігор Снітко. Разом з досвідченими колегами виступить молодий перспективний український плавець Кирило Швець.

Боротьбу за нагороди чемпіонату плавці розпочнуть 2 серпня, а представники відкритої води вже найближчої суботи, 25 липня.

Чемпіонат світу з водних видів спорту відбудеться з 24 липня по 16 серпня. Змагання триватимуть серед представників плавання, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, хай-дайвінгу, синхронного плавання та водного поло. Члени збірної України візьмуть участь в усіх видах змагань окрім водного поло.