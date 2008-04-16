Блохін: на мою відставку приймають ставки

Невдачі ФК «Москва» в нинішньому сезоні чемпіонату Росії з футболу привели до того, що в пресі все активніше обговорюється можлива відставка головного тренера "городян" Олега Блохіна. Що про ці чутки і про ситуацію в клубі думає сам Олег Блохін? Про це український тренер розповів в інтерв`ю «Советскому спорту».

"Я говорив у міжсезонні, що треба купувати гравців, але посилення команди не відбулося, – говорить Блохин. – Додатково одержали травми футболісти тих позицій, які й треба було підсилити. На нинішньому результаті «Москви» позначилося і те, що третій сезон підряд команда грає одним і тим же складом. Та й про останню відпустку гравців завдовжки в 53 дні теж якось забулося. На зустрічі з власником клубу Михайлом Прохоровим, яка повинна відбутися на цьому тижні, говоритиму про те, що команду необхідно серйозно укріплювати влітку".

Тренер вірить у те, що йому вдасться налагодити гру: "...думаю, що вдасться виправити ситуацію. Нічого страшного не сталося. Треба просто перестати говорити, що після торішнього четвертого місця ми обов`язково потрапимо в Лігу чемпіонів. По суті потрібно створювати нову команду", - відзначає Блохін.

Тренер заспокоює тих, хто переймається чутками, і говорить, що йти нікуди не збирається: "Не вірте тому, що пишуть. Я розумію, що газети вже приймають ставки на те, коли піде Блохін".

"Піде Блохін чи ні – це справа власника клубу. Який канал не подивишся, яку газету не відкриєш – скрізь: «Коли піде Блохін?» Та нікуди Блохін поки не збирається! А всі ці розмови і чутки на футболістів впливають – вони теж за новинами стежать”, - резюмував тренер.