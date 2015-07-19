Українські тенісисти програли збірній Польщі в матчі Кубка Девіса

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє Тенісний портал України.

У вирішальній грі змагань Єжи Янович обіграв Сергія Стаховського: 6-1 7-6(3) 3-6 6-3. У другій партії Стаховський не подав на сет за рахунку 6-5, а в третьому геймі четвертого не реалізував сім брек-поїнтів.

Раніше в цьому матчі Стаховський програв Міхалу Пжисежни 6-7(5) 4-6 4-6, а дует Олександр Долгополов та Денис Молчанов програли Лукашу Куботу і Марчину Матковскі - 3-6 2-6 6-7(6).

Єдину перемогу в цьому матчі здобув Долгополов, який у перший день здолав лідера поляків Єжи Яновича: 6-3 6-4 7-6(2).

Таким чином, Польща виходить в плей-офф Світової групи Кубка Девіса, а збірна України у вересні зіграє на виїзді з Литвою. Переможець цього матчу завершить сезон, а програвшому ще належить оскаржити зі збірною Словенії право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.