ЗМІ: Платіні висуне свою кандидатуру на виборах президента ФІФА
Платіні має намір очолити ФІФА і залишити на чолі УЄФА президента Німецького футбольного союзу Вольфганга Нірсбаха.
Голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні висуне свою кандидатуру на виборах президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на іспанське видання "Ас".
За даними джерела, Платіні має намір очолити ФІФА і залишити на чолі УЄФА президента Німецького футбольного союзу Вольфганга Нірсбаха. Як стверджує видання, француза підтримує чотири з шести конфедерацій, які входять до ФІФА .
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Нагадаємо, на конгресі ФІФА 29 травня діючий президент організації Йозеф Блаттер був переобраний на черговий термін, проте через чотири дні оголосив про відхід у відставку на тлі корупційних скандалів.
Позачергове засідання виконавчого комітету організації, на якому визначиться дата виборів нового президента ФІФА, пройде 20 липня в Цюріху. До виборів Блаттер, який керує організацією з 1998 року, буде виконувати обов'язки глави ФІФА.