ЗМІ: Платіні висуне свою кандидатуру на виборах президента ФІФА

Голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні висуне свою кандидатуру на виборах президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на іспанське видання "Ас".

За даними джерела, Платіні має намір очолити ФІФА і залишити на чолі УЄФА президента Німецького футбольного союзу Вольфганга Нірсбаха. Як стверджує видання, француза підтримує чотири з шести конфедерацій, які входять до ФІФА .

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Нагадаємо, на конгресі ФІФА 29 травня діючий президент організації Йозеф Блаттер був переобраний на черговий термін, проте через чотири дні оголосив про відхід у відставку на тлі корупційних скандалів.

Позачергове засідання виконавчого комітету організації, на якому визначиться дата виборів нового президента ФІФА, пройде 20 липня в Цюріху. До виборів Блаттер, який керує організацією з 1998 року, буде виконувати обов'язки глави ФІФА.