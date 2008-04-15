Українка Наталя Троценко стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики (фото)

Українка Наталя Троценко здобула золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики в категорії до 53 кілограмів.

У сумі двох вправ (ривок і поштовх) вона зафіксувала 197 кілограмів. Срібним призером стала іспанка Марія де ла Пуенте (190 кг), а бронза дісталася Джулії Роде з Німеччини (188 кг).

Чемпіонат Європи з важкої атлетики триває в італійському місті Ліньяно.

Фото AFP