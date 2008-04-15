Українка Наталя Троценко стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики (фото)
22:25, 15 квітня 2008Спорт
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197 кілограм у двох вправах
Українка Наталя Троценко здобула золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики в категорії до 53 кілограмів.
У сумі двох вправ (ривок і поштовх) вона зафіксувала 197 кілограмів. Срібним призером стала іспанка Марія де ла Пуенте (190 кг), а бронза дісталася Джулії Роде з Німеччини (188 кг).
Чемпіонат Європи з важкої атлетики триває в італійському місті Ліньяно.
Фото AFP
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