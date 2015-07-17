"Зоря" розгромила "Металург" у стартовому матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився стартовий матч української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2015/16, в якому "Металург" приймав луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:6.

Гості мали перевагу впродовж усього матчу.

"Зоря" відкрила рахунок вже на 17-й хвилині, коли Джаба Ліпартія відмінною передачею вивів Дмитра Хомченовського один на один з воротарем суперників Максимом Старцевим і півзахисник переграв опонента - 1:0.

В середині тайму подвоїв перевагу гостей Желько Любенович. А на самому початку другої половини матчу, на 50-й хвилині, Руслан Малиновський довів перевагу своєї команди до великої.

Трохи перевівши дух, луганчани продовжили атакувати ворота суперника і в останні 20 хвилин забили ще три голи. Точні удари на рахунку Олександра Караваєва, Микити Каменюки і Михайла Сивакова.

В суботу-неділю відбудуться інші матчі стартового туру. Лідери українського футболу - "Динамо", "Шахтар" і "Дніпро" проведуть стартові матчі у неділю.