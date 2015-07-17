Бокс, двобої за титул континентального чемпіона WBA: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в столичному виставковому центрі «АККО Інтернешнл» (м. Київ, Проспект перемоги, 40-Б), відбудеться професіональний вечір боксу за участю найкращих бійців однієї з провідних промоутерських компаній України «Union Boxing Promotion».

В рамках вечору відбудуться два титульних боя за версією WBA та рейтинговий бій за участю українця В’ячеслава Сенченка, який стане останнім в кар`єрі спортсмена.

"Ми очікуємо надзвичайно цікаві поєдинки, адже склад учасників професійного вечора боксу, на мою думку, є дуже конкурентним, – зазначив віце-президент промоутерської компанії Union Boxing Promotion Дмитро Єлисеєв. – В рамках одного вечора боксу глядачі стануть свідками одразу трьох титульних поєдинків, що на мою думку є дуже якісним показником. Найближчий турнір важливий для нашої компанії ще й з точки зору перегляду боксерів, які в майбутньому можуть підписати професійні контракти з «Union Boxing Promotion». Тому, я вважаю, що у молодих боксерів є дуже потужний стимул показати цікаві та безкомпромісні поєдинки»

В рамках вечору, зокрема, відбудуться бої:

Рейтинговий бій. Формула: 8 раундів по 3 хвилини

В’ячеслав Сенченко (Україна, 36-2-0, 24КО) – Сергій Меліс (Естонія, 25-18-0)

Бій за титул WBA Continental. Формула: 12 раундів по 3 хвилини

Артем Далакян (Україна, 10-0-0, 7КО) – Анхель Морено (Іспанія, 8-0-2)

Бій за титул WBA Continental. Формула: 12 раундів по 3 хвилини

Олег Єфимович (Україна, 25-2-0, 14КО) – Еронен Туомо (Фінляндія, 14-3-0)

Ексклюзивне право трансляції боксерського вечора належить одному з найбільш рейтингових телеканалів України – «2+2», який транслюватиме майбутню подію у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:30.