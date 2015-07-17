Прем'єр-ліга, 1-й тур, "Металург" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі стартує чемпіонат України з футболу сезону 2015/16 р. р., де в першому матчі сезону зійдуться "Металург" і луганська "Зоря".

Обидві команди проведуть гру, фактично, в домашніх умовах, так як "Зоря" домашні ігри попереднього чемпіонату проводила саме в Запоріжжі. Цікаво, що факт переїзду позитивно позначився на виступах команди, що досягла найкращого результату в своїй історії - 4-е місце. У той же час, "Металург" в сезоні-2014/15 посів 7-е місце в підсумковій таблиці.

Щодо очних зустрічей команд, то незважаючи на той факт, що ігри проходили в Запоріжжі, "Металург" не зміг набрати жодного очка, а також не забив жодного гола у ворота опонента - 0:1 та 0:3. Та й взагалі, за останні три сезони, "Металург" жодного разу не зміг обіграти "Зорю" - у шести матчах 3 нічиї та 3 поразки.

Разом з тим, загальна статистика явно свідчить про перевагу "Металурга". У 24 зустрічах запорожці перемагали 11 разів, 6 матчів звели внічию і 7 програли (різниця м'ячів – 34:19). На своєму ж полі "Металург" в 12 матчах 8 разів перемагав, 3 рази грав внічию і 1 раз програв – 23:5.

На котируваннях букмекерських контор, враховуючи тенденцію останніх років, явним фаворитом також є "Зоря". На перемогу луганчан ставки приймаються з коефіцієнтом 1,54 до 1, на нічию - 3,73 до 1, а на перемогу "Металурга" - 5,80 до 1.

ТВ-трансляцію матчу "Металург" - "Зоря" проведе телеканал 2+2.