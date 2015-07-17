"Ворскла" і "Зоря" дізналися суперників по кваліфікаційному раунду Ліги Європи

Обидві команди проведуть матчі-відповіді на території України, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Луганська "Зоря", швидше за все зіграє з бельгійським "Шарлеруа", який напередодні в першому матчі другого раунду відбіркового турніру розгромив ізраїльський "Бейтар" з рахунком 5:1. Матч в Ізраїлі відбудеться 23 липня.

А ось суперник "Ворскли" стане відомий через тиждень. Їм буде переможець пари "Дачія" (Молдова) - "Жиліна" (Словаччина). Перший матч у Кишиневі виграли словаки з рахунком 2:1.

Матчі третього кваліфікаційного раунду відбудуться 30 липня і 6 серпня.