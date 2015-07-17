"Ворскла" і "Зоря" дізналися суперників по кваліфікаційному раунду Ліги Європи
14:27, 17 липня 2015Спорт
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У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Цюріху завершилося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА, в ході якої визначилися потенційні суперники українських "Ворскли" і "Зорі".
uefa.com
Обидві команди проведуть матчі-відповіді на території України, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Луганська "Зоря", швидше за все зіграє з бельгійським "Шарлеруа", який напередодні в першому матчі другого раунду відбіркового турніру розгромив ізраїльський "Бейтар" з рахунком 5:1. Матч в Ізраїлі відбудеться 23 липня.
А ось суперник "Ворскли" стане відомий через тиждень. Їм буде переможець пари "Дачія" (Молдова) - "Жиліна" (Словаччина). Перший матч у Кишиневі виграли словаки з рахунком 2:1.
Матчі третього кваліфікаційного раунду відбудуться 30 липня і 6 серпня.
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