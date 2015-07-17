"Шахтар" зіграє з "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА
13:30, 17 липня 2015Спорт
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Вирішальна гра-відповідь відбудеться в Україні.
uefa.com
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій в Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якій брав участь віце-чемпіон України сезону 2014/15 донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Суперником нашої команди став турецький "Фенербахче" зі Стамбула.
Матчі цієї стадії змагань відбудуться 28/29 липня і 4/5 серпня.
Згідно з жеребом, перший матч пройде в Стамбулі, матч-відповідь - на території України.
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