"Шахтар" зіграє з "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

Вирішальна гра-відповідь відбудеться в Україні.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій в Цюріху (Швейцарія) відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якій брав участь віце-чемпіон України сезону 2014/15 донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт УЄФА. Суперником нашої команди став турецький "Фенербахче" зі Стамбула. Матчі цієї стадії змагань відбудуться 28/29 липня і 4/5 серпня. Згідно з жеребом, перший матч пройде в Стамбулі, матч-відповідь - на території України.

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