Кличко визначився з першим спаринг-партнером для підготовки до бою з непереможним Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Володимир Кличко визначився з першим спаринг-партнером, який буде допомагати йому готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє Sport-express з посиланням на Boxingscene, ним став Адріан Гранат, який отримав 7 (6 нокаутом) перемог в 7-ми поєдинках на професійному рингу.

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Відзначимо, що ріст боксера становить 2,02 метри, що на чотири сантиметри менше суперника українця (2,06).

Нагадаємо, що поєдинок Кличка з Ф'юрі відбудеться 24 жовтня у Дюссельдорфі (Німеччина).