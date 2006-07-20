Визначився суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів

У середу відбулися матчі у відповідь 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, які визначили всіх учасників в парах 2-ої кваліфікації.

Київське «Динамо», яке стартує в Лізі саме з цього етапу, одержало в суперники латвійський клуб «Металлургс» (Лієпая), який за сумою двох матчів в 1-ому кваліфікаційному раунді взяв верх над казахстанським «Актобе». Перша зустріч цих команд в Латвії завершилася мінімальною перемогою господарів - 1:0, а в Казахстані «Актобе» і «Металлургс» зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, лієпайці вишли в наступний раунд, де їм доведеться битися саме з київським «Динамо». Перший матч цих команд пройде 25/26 липня в Лієпаї, а у відповідь - 1/2 серпня в Києві.

Обком з посиланнням на «Динамо» (Київ) від Шуріка