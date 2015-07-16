Швейцарія видала США першого зі звинувачених у корупції чиновників ФІФА
13:34, 16 липня 2015Спорт
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Швейцарія екстрадувала до США чиновника ФІФА, затриманого у справі про корупцію.
nbcnews.com
Про це повідомляє Reuters з посиланням на швецарських посадовців.
Управління у справах юстиції Швейцарії не назвало ім'я екстрадованого, але минулого тижня поінформоване джерело повідомило агентству, що Джефрі Вебб, колишній віце-президент ФІФА і президент КОНКАКАФ (Федерація футболу Північної та Центральної Америки), погодився бути екстрадованим до США.
Читайте такожФІФА не дала дозвіл комісії Сенату США на допит Блаттера "Перший із семи посадовців США, затриманих у Швейцарії, був екстрадований до США 15 липня", - повідомили в управлінні юстиції.
Згідно з повідомленням, затриманого супроводжував ексорт з трьох американських поліцейських.
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