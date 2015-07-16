Джермейн Ленс перейшов до англійського "Сандерленда"
05:32, 16 липня 2015Спорт
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Нападник «Динамо» Джермейн Ленс уклав контракт із клубом англійської Прем'єр-ліги ФК «Сандерленд».
ua-football.com
Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».
За два сезони виступів у київському «Динамо» Ленс разом із командою став чемпіоном України та двічі володарем Кубка України. У чемпіонаті України нападник провів 49 матчів, забив 10 м'ячів, у Кубку України 10 матчів, 1 гол, в єврокубках 19 матчів, 5 голів.
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Угода 27-річного голландця з "чорними котами" розрахована на чотири роки, додає UA-Футбол. Сума трансферу не розголошується.
ua-football.com
Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер київського Динамо Сергій Ребров увійшов у ТОП-50 найкращих тренерів світу - 2015 за версією авторитетного англійського видання FourFourTwo.
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