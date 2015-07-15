Фенербахче - Дніпро. Пряма трансляція

15 липня дніпропетровський "Дніпро" проведе товариський матч із віце-чемпіоном Туреччини "Фенербахче".

Матч відбудеться о 21:00 на стадіоні "Шюкрю Сарачоглу". Почнуть спаринг команди о 21:00, а відразу ж після матчу «Дніпро» полетить додому. Читайте також"Шахтар" виграв у "Динамо" в Суперкубку України Нагадаємо, що у складі найбагатшого клубу турецької Суперліги виступають «зіркові» Робін ван Персі і Нані. Трансляцію матчу можна подивитися на офіційному YouTube каналі "Дніпра".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter