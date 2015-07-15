Фенербахче - Дніпро. Пряма трансляція
20:50, 15 липня 2015Спорт
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15 липня дніпропетровський "Дніпро" проведе товариський матч із віце-чемпіоном Туреччини "Фенербахче".
Матч відбудеться о 21:00 на стадіоні "Шюкрю Сарачоглу".
Почнуть спаринг команди о 21:00, а відразу ж після матчу «Дніпро» полетить додому.
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Нагадаємо, що у складі найбагатшого клубу турецької Суперліги виступають «зіркові» Робін ван Персі і Нані.
Трансляцію матчу можна подивитися на офіційному YouTube каналі "Дніпра".
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