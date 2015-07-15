Ребров: Ми не тягнули до пенальті, а грали у футбол

Про це в інтерв'ю телеканалу Футбол заявив наставник Динамо Сергій Ребров, який прокоментував поразку від Шахтаря в Суперкубку, передає Чемпіон.

"Будь-яке протистояння з Шахтарем цікаве, адже зустрічаються дві кращі команди чемпіонату. Була цікава гра, рівна гра. Шахтар забив на останніх хвилинах, з чим я його і вітаю", - зазначив Ребров.

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"Ми не тягнули до пенальті, а грали у футбол, як і Шахтар. У нас були моменти, у Шахтаря були, тому ніхто спочатку не думав про те, щоб дотягнути до пенальті. На останніх хвилинах обидві команди намагалися контратакувати", - зауважив тренер.

За словами Реброва, в таких матчах на перше місце виходить компактна і організована гра в обороні.

"З такими командами потрібно грамотно і організовано оборонятися. Думаю, Шахтар також організовано оборонявся. Тим не менше, гра була видовищна, було достатньо атак і моментів, але в таких матчах на перше місце виходить компактна і організована гра в обороні", - сказав Ребров.