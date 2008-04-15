У Луценка назвали найбільших хуліганів серед фанатів

Міністерство внутрішніх справ України закликає Федерацію футболу України та керівництво клубів і стадіонів розробити зміни до нормативно-правових актів для забезпечення порядку на стадіонах при проведенні футбольних матчів.

Про це йдеться у зверненні МВС, розміщеному на офіційному веб-сайті відомства.

Як зазначається у документі, міністерство занепокоєно негативними тенденціями зростання агресивності футбольних уболівальників, фактами непокори працівникам міліції у ході припинення протиправних дій та відсутністю належної реакції щодо попередження подібних випадків з боку організаторів футбольних матчів.

У МВС нагадують, що працівниками органів внутрішніх справ забезпечується охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів відповідно до вимог Закону України „Про міліцію” та постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 823 „Про затвердження Порядку забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів”.

Однак ці питання стосуються не тільки працівників міліції, а у першу чергу організаторів футбольних матчів, власників (орендарів) стадіонів та місцевих органів виконавчої влади.

На жаль, на сьогодні, говориться далі, зазначеними учасниками процесу забезпечення правопорядку не в повній мірі виконуються вимоги вищеназваної постанови Уряду.

А тому працівникам міліції доводиться брати ці функції на себе, що невластиво для поліцейських європейських держав.

У зв’язку з чим та в контексті підготовки до "Євро-2012" МВС вважає, що Федерації футболу та її колективним членам необхідно невідкладно вирішувати питання щодо розроблення нових, внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів щодо чіткого визначення функціональних повноважень стюардів, волонтерів та працівників служби безпеки футбольних клубів, а також їхньої спеціальної підготовки. Зі свого боку міліція готова надавати необхідну допомогу у їх навчанні, підготовці, взаємодіяти при забезпеченні правопорядку та оперативно реагувати при грубих порушеннях громадського порядку створеними відповідними резервами правоохоронців.

"Тільки спільними зусиллями можливе недопущення правопорушень на стадіонах та створення умов для святкового та приємного перегляду футбольних матчів вболівальниками", - наголошується у зверненні.

За даними МВС, на сьогодні в України найбільш проблемними фанклубами, які часто допускають грубі порушення громадського порядку та вчиняють хуліганські дії під час перегляду футбольних матчів є: „Динамо” (Київ); „Дніпро” (Дніпропетровськ); „Карпати” (Львів); „Чорноморець” (Одеса).