Британець Ф'юрі пообіцяв завершити кар'єру, якщо не переможе "старигана" Кличка

Тайсон Ф'юрі(24-0, 18 КО) і володар титулів IBF, WBA, WBО, IBO і журналу "The Ring Magazine" Володимир Кличко (64-3, 53 КО) проведуть поєдинок 24 жовтня в німецькому Дюссельдорфі. Сторони зуміли домовитися про умови бою до початку промоутерських торгів, повідомляє DT.UA..

Читайте такожКличко: Ф'юрі відомий не боями, а своїми словесними суперечками

Тепер британський претендент веде словесну кампанію в ЗМІ, нагнітаючи інтерес до події серед вболівальників. На цей раз Ф'юрі написав в "Твіттері", що має намір побити чемпіона, інакше робити йому в боксі більше нічого:

"Якщо я не зможу побити Володимира, який у свої 39 років вже старий за боксерським мірками, то продовжувати кар'єру не буду. В цьому немає сенсу, якщо я не здатний побити старигана".

Раніше Ф'юрі заявляв, що "Сталевий молот" почне іржавіти після 5-6 раундів з циганським королем".