Луческу про перемогу в Суперкубку: це реванш після кубкової гри

Луческу залишився задоволений підтримкою публіки і зазначив, що це був хороший матч, передає Football.ua.

"Дуже хороший матч, як і всі ігри Шахтаря з Динамо. Для нас це дуже хороша зустріч в плані підготовки до початку чемпіонату і кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів. Задоволений, що виграли і нас нарешті після великої перерви підтримувала публіка. Це дуже радує! Що ж стосується гри, вона була рівною. Напевно, ми краще діяли в першому таймі, створили більше моментів. Динамо дуже добре початок другий тайм, зробило великий тиск на наших захисників. Було і везіння в плані того, щоб не пропустити. Хоча, напевно, і у Динамо в першому таймі можна відзначити те ж саме. Але ми більше заслужили перемогу. Напевно, це реванш після кубкової гри", - сказав Луческу.

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Також головний тренер «Шахтаря» розповів про формат Чемпіонату України. «Ви бачите по мені, що у мене немає шаленого задоволення від поєдинку. Знову ж таки, я шкодую про те, про що говорив неодноразово: не помінявся формат чемпіонату. Таких ігор могло бути набагато більше. І кубковий поєдинок, і сьогоднішній матч за Суперкубок – це найвищий рівень, який може бути в українському футболі», - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі завершився матч за Суперкубок України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в компенсовані арбітром хвилини до основного часу гри.