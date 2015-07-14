Капітан "Шахтаря" Срна: "Це дуже важливий трофей для нас"

Автор переможного голу у ворота "Динамо" в матчі за Суперкубок України, відзначив важливість перемоги в матчі за Суперкубок України в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зокрема, Срна зазначив: "Це дуже важливий трофей для нас! Чекали цілий рік, жили без великих перемог. Програли чемпіонат, парралельно програли кубок....Для команди - це психологічний посил на весь сезон. Будемо битися за трофеї, грати тільки на перемогу на всіх фронтах у новому футбольному році."

Говорячи про те, кому він присвячує цю перемогу, капітан зазначив: "Перемога, в першу чергу, для наших уболівальників. Перемога для президента, який у нас по життю переможець. Перемога для Луческу, наш тренер її безсумнівно заслужив".

Говорячи про пенальті у ворота, в яких стояв польовий гравець, (Шовковський був вилучений з поля за "фол останньої надії"), Срна зазначив: "Якщо чесно, краще б стояв Шовковський у воротах. Я не знав куди Драгович буде стрибати, що буде робити. Мені, як гравцю, психологічно легше бити пенальті професійного воротареві".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Динамо" у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:0.