"Шахтар" виграв у "Динамо" в Суперкубку України

В Одесі завершився матч за Суперкубок України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в компенсовані арбітром хвилини до основного часу гри.

На 91-й хвилині Олександр Шовковський сфолив на Алексі Тейшейрі у штрафному майданчику, був вилучений з поля, а Даріо Срна легко обіграв виконуваючого роль тимчасового воротаря Олександра Драговича ударом з 11-метрової позначки. А за кілька хвилин Віктор Коваленко віддав відмінний пас Бернарду, якому залишалося лише вразити порожні ворота - 2:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

Таким чином, "Шахтар" в 7-й раз у своїй історії виграв Суперкубок України.

Цим матчем відкрився сезон 2015/16, який продовжиться у п'ятницю-неділю іграми 1-го туру Прем'єр-ліги.