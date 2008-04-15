Конкурс на реконструкцію НСК «Олімпійський» виграли тайванці
Голосували 24 члени журі
Конкурс на визначення кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський» виграла тайванська компанія Archasia Design Group Limited.
Повідомлення про це обнародуване на сайті Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.
Як зазначається в повідомленні, 14 квітня завершилося засідання журі конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський». Голосували 24 члени журі, з яких 21 віддав перевагу проекту компанії Archasia Design Group Limited.
У міністерстві зазначили, що це відома компанія, яка, зокрема, підписала контракт з Російською Федерацією на будівництво Олімпійського парку до Олімпіади-2014 в Сочі.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО обнародував умови проведення конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».
7 квітня Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту України завершило прийом заявок на участь в конкурсі з визначення кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський».
Всього на конкурс було подано 19 проектів вітчизняних і зарубіжних компаній, серед яких компанії з Австрії, Великої Британії, Китаю, Німеччини і Тайваню.