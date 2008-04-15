Конкурс на реконструкцію НСК «Олімпійський» виграли тайванці

Конкурс на визначення кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський» виграла тайванська компанія Archasia Design Group Limited.

Повідомлення про це обнародуване на сайті Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.

Як зазначається в повідомленні, 14 квітня завершилося засідання журі конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський». Голосували 24 члени журі, з яких 21 віддав перевагу проекту компанії Archasia Design Group Limited.

У міністерстві зазначили, що це відома компанія, яка, зокрема, підписала контракт з Російською Федерацією на будівництво Олімпійського парку до Олімпіади-2014 в Сочі.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО обнародував умови проведення конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

7 квітня Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту України завершило прийом заявок на участь в конкурсі з визначення кращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Всього на конкурс було подано 19 проектів вітчизняних і зарубіжних компаній, серед яких компанії з Австрії, Великої Британії, Китаю, Німеччини і Тайваню.