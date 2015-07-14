Збірна України посіла 8-е місце в загальнокомандному заліку Універсіади

На рахунку команди 31 нагорода, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вітчизняні спортсмени-студенти завоювали 8 золотих, 17 срібних і 6 бронзових нагород.

Кращим у збірній України виявився представник спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові нагороди - всього 6 медалей.

Переможцем змагань стали господарі - збірна Південної Кореї, на рахунку якої 108 нагород, 47-32-29. А найбільше медалей на рахунку команди Росії, яка зайняла 2-е місце за кількістю "золота" - 34-39-49, 122 медалі. Третє місце у збірної Китаю - 34-22-16, 72.

Також в 10-ку найсильніших увійшли команди Японії, США, Франції, Італії, Ірану і Тайваню.

Універсіада проходила в Кванджу з 3 по 14 липня.