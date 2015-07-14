РФС офіційно повідомив Капелло про відставку

Російський футбольний союз (РФС) офіційно повідомив про розірвання контракту з головним тренером національної збірної Фабіо Капелло за угодою сторін.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на РФС.

"Російський футбольний союз і головний тренер національної збірної Росії Фабіо Капелло досягли угоди про припинення трудового договору за угодою сторін", — йдеться в повідомленні.

ФС оголосив, що "щиро дякує Фабіо Капелло за виконану роботу на посаді головного тренера і бажає йому успіхів у подальшій професійній діяльності". "Фабіо Капелло, в свою чергу, вдячний РФС за допомогу і підтримку, яку він відчував протягом всіх років роботи. Він також вдячний гравцям за спільну роботу, а вболівальникам — за щиру підтримку збірної", — свідчить текст комюніке.

Згідно інформації "Р-Спорт", сума компенсації італійцеві складе приблизно 930 мільйонів рублів (близько 15 мільйонів євро).

"Питання відставки Капелло вирішено позитивно, сума компенсації складе близько 15 мільйонів євро за офіційним курсом у рублях, на сьогодні це близько 930 мільйонів", — повідомив співрозмовник агентства.

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Капелло очолював російську збірну з 2012 року. Контракт з італійцем був переукладений в січні 2014-го, при цьому зарплата фахівця зросла до семи мільйонів євро в рік. Крім того, РФС зобов'язувався надавати тренеру численні бонуси.