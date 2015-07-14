Ребров потрапив до Топ-50 кращих тренерів світу

Головний тренер київського Динамо Сергій Ребров увійшов у ТОП-50 найкращих тренерів світу - 2015 за версією авторитетного англійського видання FourFourTwo, повідомляє Новое время.

Наставник киян зайняв 33 місце. Видання підкреслило, що Реброву, який не має тренерського досвіду, вдалося завоювати Кубок України після довгих років без трофеїв, а наступного сезону зробити дубль: привести команду до чемпіонства і в українській Прем'єр-лізі, і в Кубку.

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"Ребров йде своїм корінням у славні традиції великого Валерія Лобановського, але не слідує його філософії. Він розробляє свої ідеї в рамках стандартної схеми 4-2-3-1, перетворюючи команду на набагато тісніше спаяне єдине ціле, ніж це було раніше. Для тренера-початківця, він був дуже успішним", - зазначає видання.

Ребров у рейтингу випередив головного тренера збірної Італії Антоніо Конте (34 місце) і наставника Манчестер Сіті Мануеля Пеллегріні (35).

На одну позицію киянина випередив головний тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске.

Хто зайняв перше місце в рейтингу кращих тренерів, поки невідомо, оскільки FourFourTwo публікує його частинами.