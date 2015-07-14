ФІФА не дала дозвіл комісії Сенату США на допит Блаттера
ФІФА відхилила запит сенатської комісії США на проведення допиту президента організації Йозефа Блаттера.
Про це у вівторок, 14 липня, повідомив представник сенатора Джеррі Морана Гарретт Тернер. Його слова цитує Reuters, пише Лента.ру.
«Ми звернулася до ФІФА, щоб вивчити можливість надання паном Блаттером свідчень, але організація відмовилася», — сказав Тернер.
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Він не повідомив причини або підстави, якими мотивовано відмову спортивних функціонерів.
Як відомо, Блаттер очолює ФІФА з 1998 року, 29 травня був переобраний на п'ятий термін. Обрання проходило на тлі корупційного скандалу, в результаті якого ряд високопоставлених чиновників організації був заарештований.
Розслідування фактів корупції взяла на себе американська юстиція. В рамках розгляду передбачалися слухання в сенатській комісії по захисту прав споживачів.
2 червня Блаттер оголосив про звільнення зі свого поста і попросив виконавчий комітет ФІФА зібрати позачерговий конгрес, щоб вибрати наступника. До виборів нового голови організації його обов'язки виконує колишній голова.