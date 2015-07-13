Універсіада: Україна за день змагань виборола два золота, два срібла та бронзу

На Універсіаді в Кореї збірна Україна виборола срібло у вправах з стрічками з результатом 16.225.

Про це повідомляє Champion.

Відзначимо, що перше місце вибороли росіянки - 16.550, бронза у збірної Фінляндії - 15.650.

Також українка Ганна Різатдінова показала другий результат у вправах з м'ячем, а потім виграла золото у змаганнях з булавою та бронзову нагороду у вправах зі стрічкою з результатом 17.750.

Золоту нагороду у вправах зі стрічкою здобула представниця Білорусі Мелітіна Статюта, срібло у кореянки Йон Джа Сон.

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Додамо, що інша представниця України Вікторія Мазур показала шостий результат - 16.550.

У групових вправах з булавами і обручами українки показали чемпіонський результат - 16.150, виборовши золото.

Відзначимо, що срібло виборола команда Японії, бронзова нагорода у Росії.

Таким чином, у медальному заліку Україна повернулася на восьме місце, маючи в своєму активі 31 нагороду - 8 золотих, 17 срібних і 6 бронзових медалей.