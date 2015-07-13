Тренер "Динамо": Ярмоленко має бажання піти гідно, не в якості вільного агента

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що Андрій Ярмоленко не залишить команду вільним агентом, повідомляє Champion.

"Незамінних футболістів немає. Я абсолютно нормально спілкуюся з Андрієм, і я радий, що у мене в команді є такий футболіст, який розуміє, що таке Динамо Київ, і дорожить цим клубом. Я завжди казав, і можу ще раз повторити: подальше майбутнє Андрія вирішує тільки він сам і президент клубу. Якщо він вирішить залишитися, я буду цьому дуже радий", - заявив Ребров.

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Він висловив упевненість, що мати такого футболіста в команді хоче кожен тренер.

"Що буде далі. Я розмовляв з Андрієм на цю тему багато разів. У нього є бажання піти гідно, не в якості вільного агента, а віддати щось своєму клубу, який його виховав, який йому допоміг, і тим людям, з якими він працював. Я упевнений, що це правильна позиція, упевнений, що президент клубу і Андрій знайдуть спільне рішення", - резюмував Ребров.