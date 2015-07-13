Наступним суперником Усика стане південноафриканський "Ураган"

Наступним суперником Інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO Олександра Усика стане південноафриканський боксер Джонні Мюллер (19-4-2, 13 КО).

Про це повідомляє ZN.ua.

Відзначається, що поєдинок відбудеться 22 серпня в Одесі.

Цікаво, що промоутер Мюллера Родні Берман не в захваті від перспективи зустрічі його підопічного з Усиком.

"Це бій, який мені не цікавий, але менеджер Джонні Гарольд Вольфбрехт наполіг на поєдинку. Джонні готовий битися з будь-ким, хто вийде проти нього на ринг, – повідомив Берман. - Хоча багато хто інші втекли б від перспективи битися з таким брутальним хлопцем, як Усик".

Свій останній бій Мюллер провів 6 червня, здобувши перемогу над поляком Матеушем Мастернаком рішенням суддів.

Ця перемога дозволить Мюллеру потрапити до ТОП-10 рейтингу WBO, де Усик посідає третє місце.

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Днями Усик вже розпочав підготовку до нового бою. В Буковелі українець тренується разом з Денисом Беринчиком, який 22 серпня має дебютувати в профі.