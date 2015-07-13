Збірна України з футболу U-19 зіграла в нічию із командою Австрії

Українська збірна з футболу U-19 на Чемпіонаті Європи у третій грі групового етапу фіальної частини зіграла в нічию із командою Австрії, матч закінчився з рахунком 2:2.

На 14 хвилині відкрив рахунок нападник збірної України Олександр Зубков. Згодом, гравець збірної Австрії Марко Квасіна на 47 хвилині зрівняв рахунок. Однак, на 63 Валерій Лучкевич вивів збірну України знову вперед. Фінальну крапку в матчі поставив все той же Марко Квасіна, зрівнявши раунок на 87 хвилині гри.

Усього за матч команда України завдала 15 ударів у сторону воріт. Із них у площину воріт українці потрапили 4 рази. Австрійці завдали 11 ударів, 5 з яких потрапили у площину.

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Підопічні Олександра Головка подали 3 кутових, та потрапили у 6 офсайдів, проти 6 кутових та 2 офсайди у молодіжної збірної Австрії.

Головний арбітр матчу, Тамас Богнар з Угорщини, показав гравцям збірної України 2 жовті картки, та жодної жовтої - австрійцям.

Таким чином, за підсумками трьох ігор, збірна України перебуває на останньому місці групи А, заробивши 1 очко. Першу сходинку посідають французи з 9 очками, далі йдуть греки (4 очки) та австрійці (2 очок).

Раніше УНІАН повідомляв, що українська збірна з футболу U-19 у стартовій зустрічі фінальної частини молодіжного Чемпіонату Європи 2015 програла господарям турніру, команді Греції з рахунком 2:0.