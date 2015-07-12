Міліція Харкова спростовує заяву ФК "Металіст" про затримання гендиректора клубу Згонника

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зауважили, що Згонник користувався під час допиту послугами двох адвокатів, усі слідчі дії проводилися в рамках чинного законодавства.

"11 липня як свідок правоохоронцями був допитаний генеральний директор ФК «Металіст». Відповідно до норм чинного законодавства, під час допиту він користувався правовою допомогою двох адвокатів. Дії співробітників міліції повністю відповідають нормам чинного законодавства", - наголосили в УМВС.

Читайте такожГоловним тренером харківського "Металіста" призначений Севидов

У міліції зазначили, що гендиректора "Металіста" допитували в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство у цій справі триває.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня клуб "Металіст" заявив про затримання 10 липня свого гендиректора Згонника. За даними клубу, працівники міліції не надали Згоннику права зустрітися з адвокатом.