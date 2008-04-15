Матч з Віганом ставить хрест на чемпіонських амбіціях Челсі
08:16, 15 квітня 2008Спорт
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На останніх секундах...
У матчі 34-го туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Челсі не зумів обіграти на своєму полі Віган, який займає 15 рядок у турнірній таблиці. Таким чином, за чотири тури до закінчення чемпіонату "аристократи" відстають від лідера Манчестер Юнайтед на п`ять очок.
Англія. Прем`єр-ліга 34 тур
34 тур
Челсі - Віган 1:1
Голи: Ессьєн 56 - Хескі 90+2
Челсі: Чех, Террі, Брідж, Алекс, Малуда (Д. Коул 46), Ессьєн, Беллеті, Мікел (Шевченко 90+3), Баллак, Анелька, Калу.
Віган: Кіркленд, Мельхіот, Тейлор (Кінг 81), Бойс, Шарнер, Паласіос, Кілбейн, Скоко (Кумас 57), Хескі, Бент (Сибьєрскі 66), Валенсія.
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