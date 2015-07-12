Вільямс стала шестиразовою чемпіонкою Вімблдону

33-річна американка Серена Вільямс стала переможницею Вимблдону-2015. У фінальному поєдинку перша ракетка світу перемогла 21-річну іспанку Гарбіну Мугурусу - 6:4, 6:4. За 1 годину 22 хвилини американка зробила 4 брейки і 12 ейсів при 8 помилки на подачі. Гарбіна Мугруса відзначилася трьома брейками і трьома подачами навиліт, допустивши дві подвійні помилки.

Читайте такожУ фіналі Вімблдону зійдуться Вільямс і Мугуруса"Зовсім не відчуваю віку і в житті вважаю себе ще зовсім молодою. Завдяки сучасним технологіям і тим людям, які нас обслуговують, життя спортсменів і кар'єри тривають довше. Чи є у мене якийсь чемпіонський секрет? Важко сказати. Знаю тільки, що зазвичай під час гри я співаю про себе якусь пісню. І коли раптом перестаю це робити, відразу починаю програвати", - розповіла Серена Вільямс після свого тріумфу.

Для Серени це третій в сезоні титул на турнірах "Великого шолома". Вільямс-молодша перемогла росіянку Марію Шарапову у фіналі Australian Open-2015 (6:3, 7:6(7:5)). А на Ролан Гаррос обіграла чешку Луціє Шафарову (6:3, 6:7(2:7),6:2). Загалом для Вільямс це 21-й в кар'єрі титул на турнірах "Великого шолома" і 6-й на Вімблдоні.

За свою перемогу вона отримає 1,88 млн фунт стерлінгів призових і 2000 рейтингових очок.

Для того, щоб завоювати сезонний "Великий Шолом" Серені залишилося виграти US Open. А тріумф на батьківщині дозволить Вільямс наздогнати легендарну Штеффі Граф за кількістю виграних "мейджорів" у Відкритій ері - 22 трофея.