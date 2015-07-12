Воротар Ікер Касільяс покидає "Реал"
06:51, 12 липня 2015Спорт
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Футбольний клуб "Порту" погодився на умови трансферу воротаря Ікера Касільяса, який залишає мадридський "Реал".
Касільяс перебирається в "Порту" \ goodfon.ru
Контракт 34-річного іспанця розрахований на два роки. Раніше повідомлялося, що його зарплата в "Порту" складе 6,5 млн євро в рік, передає Бі-бі-сі.
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У складі "Реала" Ікер Касільяс тричі вигравав Лігу чемпіонів, п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі переміг в національному кубку.
У 2008, 2009, 2010 та 2012 роках він визнавався кращим голкіпером. Його місце у воротах команди "Реал" займе іспанець Давід де Хеа, який до цього грав у "Манчестер Юнайтед".
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