Воротар Ікер Касільяс покидає "Реал"

Контракт 34-річного іспанця розрахований на два роки. Раніше повідомлялося, що його зарплата в "Порту" складе 6,5 млн євро в рік, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожКоноплянка офіційно став гравцем "Севільї"У суботу футболіст побував на базі "Реала", де попрощався з партнерами по команді і зібрав особисті речі.

У складі "Реала" Ікер Касільяс тричі вигравав Лігу чемпіонів, п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі переміг в національному кубку.

У 2008, 2009, 2010 та 2012 роках він визнавався кращим голкіпером. Його місце у воротах команди "Реал" займе іспанець Давід де Хеа, який до цього грав у "Манчестер Юнайтед".